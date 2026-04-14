Durante la trasmissione di oggi su Rai 1, l'anchorman ha introdotto un collegamento con Vinitaly, ma nel corso della puntata Antonella Clerici ha espresso chiaramente il suo disappunto. La conduttrice ha commentato di essere

Ad Antonella Clerici non è andata giù la decisione di mandare in onda a È sempre mezzogiorno su Rai1 solo uno “scorcio” del Vinitaly. La conduttrice, infatti, non si è nascosta e in diretta tv ha svelato di essere “adirata e incavolata” per il collegamento con l’evento di Verona con l’inviato Andrea Amadei, del quale però non si è visto nulla. Clerici, commentando le immagini che hanno visto Amadei immortalato in un “loculo” senza vedere nulla, ha parlato di “occasione persa“. Il collegamento col Vinitaly diventa un caso Lo sfogo di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno La sincerità di Clerici e il ritorno alla diretta Il collegamento col Vinitaly diventa un caso Lo sfogo di Antonella Clerici arriva dopo il servizio di Andrea Amadei dal Vinitaly.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Antonella Clerici si sfoga a È sempre mezzogiorno su Rai 1 sul collegamento con Vinitaly, "sono incavolata"

Antonella Clerici incontra Lillo - È sempre mezzogiorno 26/01/2026

È sempre mezzogiorno, la decisione Rai: “Chiude prima, chi arriva al posto di Antonella Clerici”Con l’arrivo ormai imminente del mese di aprile, iniziano a delinearsi sempre più chiaramente le strategie televisive per la stagione estiva.

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