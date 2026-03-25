È sempre mezzogiorno la decisione Rai | Chiude prima chi arriva al posto di Antonella Clerici

La Rai ha annunciato che il programma condotto da Antonella Clerici chiuderà prima del previsto. Con l'avvicinarsi di aprile, vengono confermate le modifiche al palinsesto e l'avvio delle nuove programmazioni per l'estate. La decisione riguarda la chiusura anticipata di alcuni show, in vista di nuove collocazioni e sostituzioni nella programmazione estiva.

Con l’arrivo ormai imminente del mese di aprile, iniziano a delinearsi sempre più chiaramente le strategie televisive per la stagione estiva. Rai e Mediaset sono al lavoro per costruire palinsesti capaci di accompagnare il pubblico durante i mesi più caldi, tra conferme, addii temporanei e nuovi contenitori pronti a prendere il posto dei programmi di punta. Un periodo di transizione che, come ogni anno, segna un cambio di ritmo nella programmazione quotidiana. Secondo quanto riportato dal portale AffariItaliani.it, la Rai avrebbe deciso di mantenere stabile gran parte del daytime di Rai Uno fino alla fine di giugno. Programmi come La Vita in... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Il saluto di Antonella Clerici a un amico speciale - facebook.com facebook

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