La ricerca di un nuovo allenatore per la squadra prosegue senza risultati definitivi, con i dirigenti che affrontano notevoli difficoltà nel trovare una soluzione adeguata. La volontà di ingaggiare un tecnico di alto livello si scontra con le complessità di reperire una figura disponibile e compatibile con le esigenze del club. Tra i nomi più discussi, quello di un tecnico molto richiesto, che rimane comunque difficile da ottenere a causa di impegni già presi e vincoli contrattuali.

La ricerca di un allenatore non è operazione semplice. La ricerca di un allenatore per rimpiazzare Antonio Conte, è operazione ai limiti dell’impossibile. Il fattore rischio è enorme. De Laurentiis lo sa. Proprio perché ne è consapevole, il signor Aurelio – imprenditore e presidente di lungo corso – ha in cima alla lista un solo nome, sempre lo stesso: Massimiliano Allegri. L’unico grande allenatore italiano che non è ancora riuscito ad avere a Napoli. Ci è andato vicinissimo due volte. La prima, quando poi arrivò Spalletti. Era fatta con lui ma la squadra di Gattuso fallì la Champions all’ultima giornata e venne il tecnico di Certaldo che poi vinse lo scudetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È sempre Allegri il sogno di De Laurentiis (ma è complesso prendere un allenatore impegnato)

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