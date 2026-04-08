La Sardegna ha approvato una legge sul salario minimo per chi lavora negli appalti pubblici Cosa prevede

Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato una legge che stabilisce un salario minimo per i lavoratori impiegati negli appalti pubblici. La normativa riguarda le condizioni salariali dei lavoratori coinvolti in servizi affidati a imprese esterne e prevede un livello minimo di retribuzione. La legge entrerà in vigore dopo la pubblicazione ufficiale e si applicherà ai nuovi contratti stipulati a partire dalla sua entrata in vigore.

Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la legge sul salario minimo regionale. Si tratta di un intervento che introduce una soglia minima di 9 euro per le retribuzioni nei contratti di appalto e nelle concessioni affidate dalla Regione, dagli enti locali, dalle aziende sanitarie e dalle società controllate. «È un passo concreto per garantire dignità e qualità del lavoro. La Sardegna interviene in modo preciso – dichiara la presidente della Regione, Alessandra Todde – in particolare nei settori ad alta intensità di manodopera, dove il costo del personale incide maggiormente e dove troppo spesso si sono scaricati gli effetti del massimo ribasso. 🔗 Leggi su Open.online

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Con questo provvedimento, la Sardegna si allinea alle esperienze già avviate in Puglia e Toscana. La presidente sarda Alessandra Todde (M5s): «Un passo concreto per garantire dignità» - facebook.com facebook

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