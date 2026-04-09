sardegna approvata legge per salario minimo a 9 euro negli appalti pubblici

In Sardegna è stata approvata una legge che stabilisce un salario minimo di 9 euro all’ora per i lavoratori coinvolti negli appalti pubblici. La normativa riguarda tutte le imprese che partecipano a gare d’appalto e si applica alle attività affidate dalle amministrazioni pubbliche dell’isola. La misura mira a garantire un livello minimo di retribuzione per i lavoratori coinvolti in queste commesse.

Il salario minimo di chi lavora negli appalti pubblici in Sardegna, non potrà essere inferiore a 9 euro ora. La disposizione arriva dalla nuova norma approvata dal Consiglio regionale che sarà applicata alle retribuzioni nei contratti di appalto e nelle concessioni affidate dalla Regione, dagli enti locali, dalle aziende sanitarie e dalle società controllate. «La Sardegna interviene in modo preciso – commenta la presidente della Regione, Alessandra Todde – in particolare nei settori ad alta intensità di manodopera, dove il costo del personale incide maggiormente e dove troppo spesso si sono scaricati gli effetti del massimo ribasso. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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La Sardegna ha approvato una legge sul salario minimo per chi lavora negli appalti pubblici. Cosa prevedeIl Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la legge sul salario minimo regionale.

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Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato una legge che introduce una sorta di salario minimo nei contratti legati a appalti e concessioni pubbliche, fissando una soglia di nove euro l’ora per le retribuzioni x.com