Falsa morte di re Carlo l' annuncio della radio e l' incredibile gaffe

Una radio locale del Sud-Est dell'Inghilterra ha diffuso per errore la notizia della morte di re Carlo III, attribuendo l'annuncio a un problema tecnico del sistema informatico. L'episodio ha suscitato sorpresa tra gli ascoltatori e ha generato commenti sui social media. Nessuna conferma ufficiale è arrivata da fonti istituzionali, mentre l’emittente ha ammesso il malfunzionamento come causa dell’errore. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla diffusione di notizie errate in ambito radiofonico.

Clamorosa gaffe in Inghilterra. Una radio locale del Sud-Est inglese ha dato per errore la notizia della morte di re Carlo III e ha attribuito l'annuncio a un malfunzionamento del computer. "La procedura 'Monarca', che tutte le emittenti radiofoniche britanniche tengono pronta nella speranza di non doverla mai utilizzare, è stata attivata per sbaglio martedì pomeriggio, annunciando erroneamente la morte di Sua Maestà il Re", ha scritto su Facebook Peter Moore, direttore di Radio Caroline. Moore ha citato "un errore del computer verificatosi nello studio principale". Dopo essersi resa conto dell'imbarazzante disguido, la radio dell'Essex, fondata nel 1964, si è scusata in diretta e poi sui social media con il re e gli ascoltatori "per il disagio causato". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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