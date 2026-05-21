È venuto a mancare il cardinale Camillo Ruini, figura di rilievo nella Chiesa italiana. Per sedici anni ha ricoperto il ruolo di presidente della Conferenza Episcopale Italiana, partecipando attivamente a numerosi incontri e decisioni riguardanti la realtà ecclesiastica nel paese. Durante il suo mandato ha presieduto varie assemblee e ha avuto un ruolo importante nelle vicende interne alla Chiesa. La sua scomparsa segna la fine di un percorso di lunga durata nel mondo ecclesiastico italiano.

Per sedici anni fu il capo dell'assemblea dei vescovi italiani, la CEI, intervenendo spesso nel dibattito politico per opporsi ai governi di centrosinistra di Prodi È morto il cardinale e arcivescovo Camillo Ruini, aveva 95 anni. Presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI, l’assemblea dei vescovi italiani) dal 1991 al 2007 ed ex cardinale vicario del papa per la diocesi di Roma, Ruini fu per anni uno dei religiosi più noti e influenti dal punto di vista politico, intervenendo spesso e con toni perentori per opporsi a iniziative dei governi di turno, specialmente quelli progressisti. Ruini nacque a Sassuolo, in provincia di Modena, nel 1931. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - È morto il cardinale Camillo Ruini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Vaticano, il cardinale Camillo Ruini in condizioni critiche

Il cardinale Camillo Ruini in condizioni critiche. “E’ curato a casa”Modena, 21 maggio 2026 – Si aggravano le condizioni del cardinale Camillo Ruini, da tempo in condizioni precarie di salute, che sarebbero diventate...

Il cardinale Ruini in condizioni critiche: ha scelto di essere curato a casaIl cardinale Camillo Ruini è da qualche giorno di nuovo in gravi condizioni di salute. Lo storico presidente della Cei, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio e da tempo aff ... tg24.sky.it

Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni critiche, viene curato a casa e assistito con l'ossigenoIl prelato, 95 anni, presidente della Cei dal 1991 al 2007, si è ripreso dopo alcuni problemi di salute lo scorso settembre ... rainews.it