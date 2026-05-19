Tumore al cervello da 2 mesi attende l’esito della biopsia | ora si muove la Regione Marche

Una donna in cura presso un ospedale della regione Marche aspetta da due mesi l’esito di una biopsia, dopo aver sollecitato ripetutamente aggiornamenti. La famiglia aveva inviato vari richiami informali prima di ricevere una risposta, che è arrivata mercoledì mattina, il 13 maggio, attraverso una comunicazione inviata all’ospedale di riferimento. La situazione ha suscitato attenzione, portando le autorità sanitarie a muoversi per chiarire i tempi di attesa e garantire un seguito adeguato.

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