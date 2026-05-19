Tumore al cervello da 2 mesi attende l’esito della biopsia | ora si muove la Regione Marche
Una donna in cura presso un ospedale della regione Marche aspetta da due mesi l’esito di una biopsia, dopo aver sollecitato ripetutamente aggiornamenti. La famiglia aveva inviato vari richiami informali prima di ricevere una risposta, che è arrivata mercoledì mattina, il 13 maggio, attraverso una comunicazione inviata all’ospedale di riferimento. La situazione ha suscitato attenzione, portando le autorità sanitarie a muoversi per chiarire i tempi di attesa e garantire un seguito adeguato.
Macerata, 19 maggio 2026 – "La mail, dopo diversi solleciti informali da parte della famiglia della paziente, è stata inviata all’ospedale di Torrette mercoledì mattina, il 13 maggio. Mentre la pec all’assessore regionale alla sanità Paolo Calcinaro è stata mandata venerdì, 15 maggio, verso le 17, solo per metterlo a conoscenza della situazione affinché attivasse gli uffici competenti. E ieri mattina, lunedì, ha risposto. Nessun riscontro ancora, invece, dall’ospedale". https:www.ilrestodelcarlino.itferraracronacahantavirus-crociera-focolaio-wa9sb9f2 Da 2 mesi in attesa del referto della biopsia. L’avvocato Antonietta Mellone torna sulla vicenda della una donna di 59 anni di Montecassiano, colpita da un tumore al cervello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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