Tumore al seno | serve la biopsia liquida per 15.500 pazienti
Circa 15.500 donne con tumore al seno potrebbero beneficiare di una biopsia liquida, ma molte non riescono ad accedere a questo test. La mancanza di disponibilità o di informazioni adeguate rappresenta un ostacolo per molte pazienti. La mutazione ESR1 è stata associata a un possibile impatto sulla risposta alle terapie e sulla sopravvivenza, anche se i dettagli specifici di questa relazione sono ancora oggetto di studio. La questione dell’accesso ai test diagnostici rimane quindi al centro di numerose discussioni nel settore sanitario.
? Domande chiave Perché metà delle pazienti non riesce ad accedere ai test necessari?. Come può la mutazione ESR1 influenzare la sopravvivenza delle donne?. Quanto deve costare l'infrastruttura per garantire cure uniformi in Italia?. Chi deve decidere come allocare i fondi della Legge di Bilancio?.? In Breve Proposta 15 milioni di euro dai 238 milioni della Legge di Bilancio 2026.. Massimo Di Maio e Umberto Malapelle chiedono infrastrutture diagnostiche nazionali.. Solo il 50% delle pazienti accede attualmente ai test genomici necessari.. Le mutazioni ESR1 identificate aumentano la sopravvivenza libera da progressione del 45%.. A Milano, circa 15. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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