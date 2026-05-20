Tumore al seno | serve la biopsia liquida per 15.500 pazienti

Circa 15.500 donne con tumore al seno potrebbero beneficiare di una biopsia liquida, ma molte non riescono ad accedere a questo test. La mancanza di disponibilità o di informazioni adeguate rappresenta un ostacolo per molte pazienti. La mutazione ESR1 è stata associata a un possibile impatto sulla risposta alle terapie e sulla sopravvivenza, anche se i dettagli specifici di questa relazione sono ancora oggetto di studio. La questione dell’accesso ai test diagnostici rimane quindi al centro di numerose discussioni nel settore sanitario.

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