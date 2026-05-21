È lui la vittima Dramma in Italia | muore avvolto dalle fiamme della sua auto Chi è

Un incidente grave si è verificato nel primo pomeriggio lungo uno dei tratti più trafficati dell’autostrada A4, provocando un incendio che ha coinvolto un’auto. L’impatto ha causato un rogo che ha avvolto il veicolo, portando alla morte del conducente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo le ferite riportate sono risultate fatali. La dinamica dell’incidente è al centro di accertamenti da parte delle autorità che stanno ricostruendo quanto accaduto.

Un impatto violentissimo, avvenuto in pieno pomeriggio lungo uno dei tratti più trafficati dell’autostrada A4, ha trasformato una situazione di coda in una tragedia. L’incidente si è verificato il 20 maggio intorno alle 15,40 nel tratto a tre corsie compreso tra Meolo e San Donà di Piave, al chilometro 424 in direzione Trieste, proprio all’altezza dello svincolo sandonatese. A rimanere coinvolta è stata una Bmw X1, finita contro un mezzo pesante fermo in colonna. La dinamica dello schianto è ora al vaglio della Polizia stradale, chiamata a ricostruire con precisione ogni fase dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe percorso alcune centinaia di metri lungo la corsia centrale senza mostrare segnali evidenti di frenata né improvvise manovre di emergenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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