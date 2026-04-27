Nella provincia di Catania, le forze dell'ordine stanno indagando su un episodio che ha sconvolto la comunità. Il corpo di un uomo è stato trovato avvolto in un lenzuolo e, poco distante, un’auto in fiamme. La vittima non è ancora stata identificata ufficialmente. Le autorità stanno esaminando i dettagli della scena del crimine per chiarire quanto accaduto.

Proseguono senza sosta le indagini su un omicidio avvenuto nel Catanese, dove il corpo di un uomo è stato rinvenuto in circostanze particolarmente violente. Il caso ha subito attirato l’attenzione degli investigatori per le modalità del ritrovamento. La vittima è Giuseppe Florio, 66 anni, incensurato e originario di Giardini Naxos. Il cadavere è stato scoperto in una zona di campagna nella frazione Mitogio di Castiglione di Sicilia. A dare l’allarme è stato un passante, insospettito dalla presenza del corpo, avvolto in lenzuola e sacchi di plastica. Una scena che ha subito fatto pensare a un tentativo di occultamento. Dai primi rilievi emerge che l’uomo sarebbe stato ucciso con estrema violenza, colpito più volte con un corpo contundente, anche alla testa.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ucciso e avvolto in un lenzuolo, l’auto in fiamme: chi è la vittima, scoperta shock dopo l’orrore

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