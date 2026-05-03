Il ticchettio dei "selciaroli" che sistemano tratti di corso Garibaldi usurati dal traffico e dagli agenti atmosferici, stendardi ed arazzi che ingentiliscono il centro storico, esprimono l’attenzione con la quale la città si appresta a vivere uno dei più importanti periodi dell’anno. Esaltato dai valori, dai colori, dalle emozioni e dal fascino che propone da secoli la Festa dei Ceri, patrimonio prezioso di una città, di una Regione e della stessa nazione. Oggi, domenica 3 maggio, i "Ceri" di Sant’Ubaldo, San Giorgio e Sant’Antonio faranno il loro ritorno in città dalla Basilica di Sant’Ubaldo sul Monte Ingino, lasciando per un breve periodo la loro "veglia" accanto all’urna del venerato Patrono.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Che la Festa cominci. Oggi i Ceri tornano in città con la discesa dal Monte

Notizie correlate

Leggi anche: L'inchino delle avversarie, l'urlo della folla, il carattere della Tigre: Federica, che la festa cominci

Festa dei Ceri, ciclo di incontri. Gli archivi raccontano la storiaGUBBIO - Un viaggio nella memoria più autentica della città, tra documenti, archivi e testimonianze che raccontano secoli di storia.