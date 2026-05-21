E la figlia è stata tenerissima

Il 20 maggio, a New York, si è tenuta la serata di gala dell’American Ballet Theater, dove l’attrice è stata presente come ospite d’onore. Durante l’evento, è stata premiata per il suo sostegno alle arti e per il legame con la compagnia di balletto. La presenza dell’attrice ha attirato l’attenzione dei partecipanti e dei media, e la sua partecipazione si è distinta per l’attenzione rivolta alla cultura e alle performance artistiche.

I l 20 maggio, Katie Holmes è stata l’ospite d’onore all’ American Ballet Theater Spring Gala di New York, premiata per il suo legame con la compagnia e il suo impegno nel sostegno alle arti. Sul tappeto rosso si è presentata con sua madre Kathleen al braccio: una presenza discreta ma tutt’altro che abitudinaria, dato che Kathleen appare raramente in pubblico. Camminava con il bastone, indossava un abito dorato con dettagli neri e maniche a palloncino, e Katie le è rimasta accanto per tutta la serata. Un gesto di tenerezza tra madre e figlia che rinfranca. Lo stile di Katie Holmes. guarda le foto Il look di Katie Holmes per la serata gala all’American Ballet Theater. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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