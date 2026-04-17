La nipotina di Rania è tenerissima

La principessa Iman di Giordania, figlia del principe ereditario Hussein e di Rajwa al Saif, è cresciuta e ora cammina con sicurezza tra i prati. La neonata che appariva nelle prime foto ufficiali, in braccio alla nonna Rania, è diventata una bambina vivace. La sua presenza si fa notare negli scatti recenti, in cui si muove con naturalezza e allegria.

N on è più la neonata in braccio a nonna Rania che avevamo visto nelle prime foto ufficiali. La principessa Iman di Giordania, figlia del principe ereditario Hussein e di Rajwa al Saif, è ormai una bambina vivace che corre con sicurezza tra i prati. In un nuovo video pubblicato sui social per celebrare il Flag Day, la piccola ha rubato la scena ai genitori, mostrandosi in un momento di gioco spontaneo nel giardino della residenza reale. Lo stile di Rajwa di Giordania. guarda le foto I riccioli di Iman e il look scelto da mamma Rajwa. A colpire i sudditi e gli appassionati della casa reale giordana sono stati soprattutto i capelli della principessa, visibilmente più lunghi e pettinati in morbidi boccoli bruni fermati da un piccolo fiocco.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La nipotina di Rania è tenerissima Notizie correlate Leggi anche: Sinner cuore d'oro: gioca a calcio con la figlia di Bencic, la scena è tenerissima Rania e Noor, le due Regine di GiordaniaDue commoner con una brillante carriera avviata, ignare di ciò che il destino avrebbe riservato loro.