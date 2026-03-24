Durante un momento di svago, un tennista ha giocato a calcio con la figlia di una collega tennista. La scena è stata ripresa e condivisa sui social, mostrando un'interazione tra il giocatore e la bambina. L'evento si è svolto in un contesto di relax, lontano dalle competizioni ufficiali. La bambina ha partecipato al gioco sotto la supervisione dell'adulto.

Tra un trionfo e l'altro, Jannik Sinner ha sempre spazio per i suoi fan. Tra questi c'è anche la figlia di Belinda Bencic. Il campione altoatesino si è divertito con lei giocando a calcio in un momento di svago al Miami Open. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner cuore d'oro: gioca a calcio con la figlia di Bencic, la scena è tenerissima

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