Nelle ultime ore si sono fatte chiarezza sulla vicenda dei cinque sub italiani deceduti alle Maldive, smentendo inizialmente l’ipotesi di un “effetto Venturi” come causa dell’incidente. Un nuovo esame delle prove ha escluso questa teoria e ha portato a un approfondimento sulle circostanze che hanno coinvolto i sub durante l’immersione. La vicenda ha suscitato attenzione e ha portato a un riesame delle dinamiche che si sono verificati in quei momenti.

No, non sarebbe stato il cosiddetto " effetto Venturi " a uccidere i cinque sub italiani alle Maldive. A dirlo al Corriere della Sera è Sami Paakkarinen, tra i maggiori esperti al mondo di immersioni estreme. E' stato lui, insieme al suo team, a recuperare i corpi di Monica Montefalcone (51 anni, docente di ecologia presso l'Università di Genova), Giorgia Sommacal (20 anni, figlia della Montefalcone), Muriel Oddenino (ricercatrice dell'Università di Genova), Federico Gualtieri (anche lui ricercatore dell'Università di Genova e istruttore subacqueo) e Gianluca Benedetti (esperto istruttore subacqueo di Padova, residente da anni alle Maldive e guida del gruppo). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Maldive, "risucchio impossibile": sub italiani morti, Sami Paakarinen cambia tutto

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MALDIVE. NESSUN EFFETTO VENTURI | 20/05/2026

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