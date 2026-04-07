Un presidente della Regione Puglia ha visitato Celle di San Vito, il paese meno popolato della regione, per la prima volta nella storia. La visita è stata accompagnata da un incontro con la sindaca, che ha espresso il proprio ringraziamento. Il comunicato ufficiale del Comune ha confermato l’evento, sottolineando l’unicità di questa visita nella storia locale. La presenza del rappresentante regionale ha suscitato attenzione tra i cittadini e i media locali.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Celle di San Vito: “Questa è la prima volta nella storia che un presidente della Regione Puglia, della nostra regione, è venuto a Celle di San Vito. Non era mai accaduto. Anche per questo, ma non solo, voglio ringraziare con particolare riconoscenza il presidente Antonio Decaro. Per il momento di confronto diretto e informale che ha voluto condividere, fermandosi presso la mia abitazione insieme ad altri sindaci del territorio. Intorno al calore del camino, abbiamo parlato delle ferite della nostra terra, della sua fragilità, ma anche della forza delle nostre comunità che non vogliono arrendersi. È in questi momenti che la politica recupera la sua dimensione più vera: l’ascolto e la condivisione”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Decaro nel paese meno popolato della Puglia: prima volta per un presidente della Regione Celle di San Vito, il ringraziamento della sindaca

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