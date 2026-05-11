È il Real Celle di San Vito la squadra più leale e sportiva di tutte

Il Real Celle di San Vito, squadra di calcio del piccolo comune della Puglia, si è aggiudicata la Coppa Disciplina della terza categoria dei gironi di Benevento. La squadra ha ricevuto il riconoscimento per il comportamento corretto durante tutta la stagione. La vittoria è stata annunciata alla fine del torneo, senza ulteriori dettagli sui match o sui singoli giocatori.

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