È il Real Celle di San Vito la squadra più leale e sportiva di tutte

Da foggiatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Real Celle di San Vito, squadra di calcio del piccolo comune della Puglia, si è aggiudicata la Coppa Disciplina della terza categoria dei gironi di Benevento. La squadra ha ricevuto il riconoscimento per il comportamento corretto durante tutta la stagione. La vittoria è stata annunciata alla fine del torneo, senza ulteriori dettagli sui match o sui singoli giocatori.

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Il Real Celle di San Vito, squadra di calcio che rappresenta il paese più piccolo della Puglia, ha vinto la Coppa Disciplina della terza categoria campana gironi di Benevento. La Coppa Disciplina è un premio sportivo attribuito alle società che si distinguono per il comportamento più corretto.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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