Un uomo è stato punto da un insetto nel cortile di un amico a Molinella, in provincia di Bologna, e ora si trova in ospedale in condizioni gravissime. Dopo il morso, ha avuto un malore e i soccorritori lo hanno trasportato d’urgenza in pronto soccorso. Le sue condizioni sono state giudicate critiche, e i medici stanno intervenendo per stabilizzarlo. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sull’identità della vittima o sul tipo di insetto coinvolto.

Molinella (Bologna),20 maggio 2026 – Viene punto da un insetto nel cortile di casa dell’amico, ora si trova ricoverato all’ospedale in condizioni gravissime. Il dramma è accaduto stamattina all’ora di pranzo, verso le 12, a Molinella, in provincia di Bologna. Un residente nella campagna di Molinella ha chiesto aiuto ai carabinieri perché un amico che si trovava insieme a lui nel cortile di casa sua si è accasciato improvvisamente al suolo, a causa di un malore dopo essere stato punto da un insetto di cui si era lamentato. In attesa dei sanitari del 118 che stavano arrivando con l’elisoccorso e un’ambulanza, i carabinieri hanno eseguito la rianimazione cardiopolmonare sul malcapitato di 52 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ha un malore dopo la puntura di un insetto mentre è a casa dell’amico: ricoverato in pericolo di vita

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