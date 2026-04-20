Sul fronte del calciomercato, si fanno più chiare le intenzioni del Barcellona riguardo a Robert Lewandowski. Recenti notizie indicano che il club spagnolo sta lavorando per rinnovare il contratto dell’attaccante polacco fino al 2027. Nel frattempo, il Milan sembra aver perso terreno nella trattativa per acquisire il giocatore, che attualmente è sotto contratto con il Barcellona.

Il principale obiettivo del Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato riguarda l'attacco: si cercherà infatti di risolvere una volta per tutte la mancanza di un numero 9 di alto livello. Tra i tanti nomi discussi negli ultimi mesi, c'è anche quello di Robert Lewandowski, attaccante polacco con il contratto in scadenza col Barcellona. Se fino a poco tempo fa il rinnovo sembrava difficilmente percorribile come strada, ora la situazione è diversa. Le ultime importanti novità arrivano da Florian Plettenberg, giornalista sportivo tedesco e volto noto di 'Sky Sport Deutschland'. Secondo quanto scritto sul proprio profilo X, il Presidente del Barcellona Joan Laporta vuole rinnovare il contratto della punta polacca fino al 2027.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, si allontana Lewandowski? Laporta punta al rinnovo del polacco fino al 2027

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