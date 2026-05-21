La Corte di Assise di Appello di Bari ha assolto «per non aver commesso il fatto» due imputati e ha confermato la condanna di altri tre al termine del processo d'appello bis nei confronti dei cinque affiliati al clan Strisciuglio di Bari, imputati a vario titolo per il duplice omicidio mafioso di Luigi e Antonio Luisi, padre e figlio, uccisi nell'ambito di una guerra tra clan per il controllo dello spaccio di droga nel quartiere Libertà. Il 30 aprile 2015 fu ucciso in un agguato il figlio Antonio e ferito il padre, vero obiettivo dei killer. Il figlio, estraneo ai contesti criminali, fu ucciso per errore perché si frappose tra i sicari e il padre per salvarlo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Duplice omicidio di mafia, due assolti in appello (e tre condanne)

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