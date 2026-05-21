Dumfries esalta Chivu | Ci ha detto di non guardare gli altri ma solo noi

Dumfries ha parlato del contributo di Cristian Chivu alla squadra, sottolineando che l’allenatore ha consigliato di concentrarsi esclusivamente su se stessi e non sugli avversari. Durante un’intervista, il giocatore ha espresso apprezzamento per il lavoro di Chivu nella stagione in corso, senza entrare in dettagli specifici. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sui metodi e sull’approccio adottato dall’allenatore belga, senza fare riferimenti ad altri aspetti o persone legate alla squadra.

di Alberto Petrosilli Le parole di Dumfries sulla corsa scudetto e sulla Serie A: grandissimi elogi al lavoro di Cristian Chivu nell’annata nerazzurra. L’esterno dell’Inter Denzel Dumfries è tornato a parlare della stagione culminata con la vittoria dello scudetto, soffermandosi soprattutto sul lavoro svolto da Cristian Chivu e sulla mentalità trasmessa alla squadra nel corso dell’annata. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Le parole di Dumfries sulla corsa scudetto e sulla Serie A. PAROLE – « Ogni partita siamo stati concentrati sul vincere quella partita e non quella avanti. Noi pensavamo solo alla partita da giocare e inoltre Chivu ci ha detto di non guardare gli altri ma di pensare solo a noi fino alla fine e questo ha fatto la differenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

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