Ingresso scontato e visite speciali a Palazzo Farnese l' omaggio a tutte le donne

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della Donna, i Musei Civici di Palazzo Farnese offriranno l’ingresso a tutte le visitatrici al prezzo di 1 euro. Inoltre, sono previste due iniziative speciali dedicate alla giornata, che coinvolgeranno i visitatori in modo particolare. L’evento mira a celebrare questa ricorrenza in modo accessibile e coinvolgente.

L'8 marzo anche in programma due iniziative a tema: itinerario alla scoperta delle figure femminili nelle collezioni museali e "I profumi di Cleopatra" Alle 10, solo su prenotazione - contattando il 375-9885130 o scrivendo a [email protected] - itinerario alla scoperta delle figure femminili nelle collezioni museali: sante, sovrane e protagoniste della storia raccontate attraverso opere e testimonianze artistiche. Il costo di partecipazione è di 5 euro a persona. Nel pomeriggio, alle 16, sarà la volta de "I profumi di Cleopatra", in un percorso che dopo aver approfondito la conoscenza dei reperti legati alla cura personale e alla bellezza nel mondo antico permetterà, ai partecipanti, di seguire un laboratorio olfattivo e realizzare il proprio unguento profumato secondo le antiche ricette ispirate alla tradizione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

