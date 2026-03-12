Mariposa | al Sipario Strappato di Arenzano un omaggio in danza alle donne del ' 900

Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 21, al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, la Compagnia Respiro Danza presenta “Mariposa”. Lo spettacolo, diretto da Daniela Gaggero e coreografato da Ilaria Carlucci, è un omaggio in danza alle donne del '900. L’evento si svolge in via Marconi 165 e coinvolge il pubblico con una rappresentazione che celebra le protagoniste di quel secolo.

Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) la Compagnia Respiro Danza porta in scena "Mariposa", per la regia di Daniela Gaggero e le coreografie di Ilaria Carlucci. Attraverso il linguaggio della teatrodanza, intrecciato con poesia e musica, "Mariposa" costruisce un racconto scenico che guarda al passato ma si proietta verso il futuro. In scena prende forma una riflessione sull'intolleranza, piaga sociale che ancora oggi genera conflitti, discriminazioni e diseguaglianze, manifestandosi tanto nei grandi eventi della storia quanto nelle realtà più intime e silenziose della vita quotidiana. L'azione scenica accompagna il pubblico in un universo simbolico in cui tutto nasce, cresce, muore e si trasforma.