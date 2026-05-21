Due squadre genovesi rappresenteranno l' Italia agli Europei di robotica
Due squadre provenienti da Genova parteciperanno agli Europei di robotica che si terranno a Zagabria, in Croazia. La competizione è la World Robot Olympiad, una delle più grandi manifestazioni internazionali dedicate alla robotica educativa. Le squadre italiane sono state selezionate per rappresentare il paese in questa gara che coinvolge giovani provenienti da diverse nazioni. La partecipazione si svolgerà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di competere e confrontarsi con altri team europei.
Due squadre genovesi voleranno a Zagabria, in Croazia, per rappresentare l’Italia agli Europei della World Robot Olympiad, una delle più importanti competizioni internazionali di robotica educativa.La World Robot Olympiad rappresenta oggi uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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