Squash Italia rimontata e battuta dalla Svezia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione

L’Italia ha subito una sconfitta nella prima giornata degli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026 di squash. La squadra italiana, che era partita con buone aspettative, è stata rimontata e battuta dalla squadra svedese. La partita si è conclusa con un risultato sfavorevole per le azzurre, che ora devono prepararsi per le prossime sfide del torneo.

Battuta d’arresto per l’Italia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026 di squash, in corso di svolgimento ad Amsterdam, nei Paesi Bassi: nella seconda giornata della Pool B le azzurre vengono rimontate e battute dalla Svezia, che si impone per 1-2, mentre l’Irlanda liquida la Slovenia per 3-0. Azzurre in vantaggio nella sfida tra le numero 1, con Cristina Tartarone che liquida Malin Frank per 3-0 (11-2 11-7 11-4) in 20 minuti, ma la Svezia pareggia al termine del match tra le numero 2, nel quale Monica Menegozzi cede a Lovisa Ronge per 1-3 (8-11 7-11 11-9 7-11) in 36 minuti, infine le svedesi si impongono nel decisivo incontro tra le numero 3, in cui Beatrice Filippi lascia strada ad Isabella Wreber per 0-3 (4-11 5-11 2-11) in 18 minuti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Squash, Italia rimontata e battuta dalla Svezia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione Notizie correlate Squash, l’Italia vince contro la Slovenia all’esordio negli Europei femminili a squadre di Seconda DivisioneGli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026 di squash, iniziati ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, si aprono con il successo dell’Italia,... Squash, l’Italia cede in finale all’Ucraina agli Europei maschili a squadre di Terza DivisioneGli Europei maschili a squadre di Terza Divisione 2026 di squash, andati in scena a Kockelscheuer, in Lussemburgo, si chiudono col secondo posto... Contenuti e approfondimenti Squash, l’Italia vince contro la Slovenia all’esordio negli Europei femminili a squadre di Seconda DivisioneGli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026 di squash, iniziati ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, si aprono con il successo dell'Italia, che ... oasport.it Squash: Italia 2a ai Campionati Europei maschili a squadre di Terza DivisioneL’ Italia di squash chiude con un ottimo secondo posto i campionati Europei maschili a squadre di Terza Divisione a Kockelscheuer, in Lussemburgo. Un risultato che consente agli azzurri di salire di ... newsrimini.it