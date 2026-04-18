Squash l’Italia cede in finale all’Ucraina agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione

Durante gli Europei maschili a squadre di Terza Divisione di squash, disputati a Kockelscheuer, l’Italia ha perso in finale contro l’Ucraina. La competizione ha visto la partecipazione di diverse nazionali, con le squadre che si sono affrontate in incontri che hanno deciso la classifica finale. La finale ha concluso il torneo assegnando il titolo all’Ucraina, che si è imposta sull’Italia nella partita conclusiva.

Gli Europei maschili a squadre di Terza Divisione 2026 di squash, andati in scena a Kockelscheuer, in Lussemburgo, si chiudono col secondo posto dell’Italia, che dopo aver centrato l’obiettivo della promozione nella serie cadetta, in finale cede all’ Ucraina, salita in Seconda Divisione assieme agli azzurri, che nell’ultimo atto della competizione si impone per 3-1. Nella partita tra i numeri 1 Nicolas Serna cede nettamente a Dmytro Scherbakov per 0-3 (1-11 6-11 6-11) in 50 minuti, mentre nell’incontro tra i numeri 3 Lorenzo Staurengo riequilibra la contesa superando Nikita Panov per 3-1 (11-2 11-9 5-11 11-6) in 38 minuti. Nella sfida tra i...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Squash, l’Italia cede in finale all’Ucraina agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione Notizie correlate Squash, l’Italia batte il Lussemburgo agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione e centra la promozione!L’Italia approda in finale e, con la promozione in Seconda Divisione già in tasca, domani nell’ultimo atto della competizione sfiderà l’Ucraina,... Squash, l’Italia liquida anche la Slovenia agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione e vince la Pool AL’Italia vola così a quota quattro punti in classifica e conquista il primo posto nella Pool A: inizierà ora il percorso ad eliminazione diretta che... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Hockey ghiaccio femminile, l’Italia si arrende alla Francia agli shoot-out. Ma la promozione resta alla portata; Hockey ghiaccio femminile, l’Italia supera la Norvegia nel match d’esordio dei Mondiali Prima Divisione Gruppo A; Squash l’Italia vince contro la Grecia all’esordio negli Europei maschili a squadre di Terza Divisione. Squash, l’Italia cede in finale all’Ucraina agli Europei maschili a squadre di Terza DivisioneGli Europei maschili a squadre di Terza Divisione 2026 di squash, andati in scena a Kockelscheuer, in Lussemburgo, si chiudono col secondo posto ... oasport.it Squash, l’Italia batte il Lussemburgo agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione e centra la promozione!Agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione 2026 di squash, in corso a Kockelscheuer, in Lussemburgo, l'Italia centra l'obiettivo della promozione ... oasport.it Altra bella prestazione delle nostre ragazze di Terza Divisione in questa fase di play-off. Vincono il primo set in scioltezza ed il secondo con qualche pensiero in più. Imprevedibilmente il terzo set diventa in equilibrio e alla fine riesce a spuntarla Castelplanio. - facebook.com facebook