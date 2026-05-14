Ho quasi perso le gambe ma non odio i ragazzi che mi hanno aggredito | vorrei solo tornare a ballare

Da open.online 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane studente di 22 anni, frequentante l’università Bocconi, è stato vittima di un'aggressione avvenuta fuori da una discoteca nel centro di Milano. Durante l’episodio, ha subito violenze fisiche e un colpo di arma bianca, che gli ha provocato gravi ferite alle gambe. Nonostante le lesioni, il ragazzo ha dichiarato di non provare astio verso gli aggressori e ha espresso il desiderio di tornare a ballare.

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Davide Simone Cavallo, 22 anni, studente della Bocconi, è stato picchiato e accoltellato fuori da una discoteca a Milano. Due maggiorenni e tre minori volevano rubargli 50 euro. Per sei mesi è stato ricoverato al Niguarda a causa di una lesione midollare: ha quasi perso l’uso delle gambe. Ma adesso, dice, ha perdonato. A chi l’ha ridotto così dice: «Non siete perduti». Con La Repubblica oggi dice «sono vivo. E non è scontato. Certi giorni va meglio, faccio progressi. Altri inciampo, e vorrei solo rimanere per terra: sento il peso del cielo sulle spalle». La storia di Davide Cavallo. Di quella notte vorrebbe ricordare, ma non ci riesce: «Mi sono svegliato in ospedale, pieno di tubi.🔗 Leggi su Open.online

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