Carpi aperti i bandi per l’affidamento di sette impianti sportivi

A Carpi sono stati pubblicati i bandi per l’affidamento di sette impianti sportivi. Gli avvisi riguardano la gestione e lo sviluppo di strutture dedicate ad attività sportive, con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo pubblico. Le procedure di assegnazione sono aperte a soggetti interessati a realizzare progetti che valorizzino le caratteristiche degli impianti e favoriscano l’accesso ai cittadini.

Si tratta del campo da calcio di Gargallo, delle palestre Alberto Pio e Colonnello Lugli, della tensostruttura Ciccio Siligardi, e degli impianti per il motocross, il baseball e il beach volley Per sette impianti sportivi carpigiani sono aperti i bandi per l'affidamento finalizzato alla realizzazione di un progetto sportivo che valorizzi al massimo le potenzialità dell'impianto stesso e la sua fruizione da parte dei cittadini. Gli impianti interessati sono il campo da calcio di Gargallo, le palestre Alberto Pio e Colonnello Lugli, la tensostruttura Ciccio Siligardi presso la scuola Focherini, gli impianti per il motocross, il baseball e il beach volley. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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