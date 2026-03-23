Arezzo, 23 marzo 2026 – Firmato tra Comune di Arezzo - assessorato allo Sport e Politiche giovanili, Ufficio scolastico regionale per la Toscana - ambito territoriale per la Provincia di Arezzo, Provincia di Arezzo - Servizio programmazione rete scolastica, Consulta provinciale degli studenti e dirigenti scolastici un protocollo d’intesa grazie al quale il Comune di Arezzo s’impegna fino all’anno didattico 202728 a garantire l’utilizzo di due impianti sportivi comunali, previa verifica della loro disponibilità, per lo svolgimento delle assemblee d’istituto delle scuole superiori. Si tratta del palasport Mario d’Agata di via Golgi, che ha una capienza massima di 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due impianti sportivi comunali per le assemblee d’istituto delle scuole superiori: firmato protocollo

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