Nelle acque delle Maldive si sono svolti operazioni di recupero di corpi di sub esperti coinvolti in un incidente che ha attirato l’attenzione internazionale. Due amici dei sub sono stati tra coloro che hanno partecipato alle attività di recupero, mentre le autorità hanno avviato indagini per chiarire le cause dell’incidente. La vicenda ha suscitato molte discussioni sui rischi delle immersioni e sulla sicurezza in ambienti marini estremi, senza che siano ancora rese note tutte le dinamiche di quanto accaduto.

L’eco della recente strage delle Maldive, un dramma che ha sconvolto l’opinione pubblica globale, ha riportato a galla storie di abissi e di salvataggi impossibili che sembravano sepolte dal tempo. Tra i protagonisti assoluti delle complesse e drammatiche operazioni di recupero dei corpi nell’arcipelago dell’Oceano Indiano figura infatti un nome ben noto agli esperti del settore. Si tratta di Patrik Gronqvist, uno dei tre subacquei d’élite che ha provveduto materialmente a recuperare i corpi nella strage delle Maldive appena accaduta. La sua presenza in questa nuova e dolorosa missione non è affatto casuale: Gronqvist è un uomo abituato a... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Due loro amici…”. Maldive, la storia straziante dei sub d’élite che hanno recuperato i corpi

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