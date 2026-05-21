Due incendiari da mettere alla porta
Due incendiari da mettere alla porta. La recente dichiarazione di un ministro israeliano ha suscitato reazioni a livello internazionale, evidenziando come le sue parole abbiano compromesso la reputazione di Israele e rafforzato le posizioni di gruppi come Hamas e altri movimenti pro-Palestina. La vicenda ha acceso il dibattito sulle conseguenze di affermazioni politiche che rischiano di alimentare tensioni e di indebolire il dialogo tra le parti coinvolte.
La mascalzonata del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir rappresenta un danno strategico autoinflitto, che mina la credibilità internazionale di Israele e fornisce un “regalo” ai suoi nemici, ai tagliagole di Hamas e ai loro fiancheggiatori nei movimenti pro-Pal. Ben-Gvir è un “hooligan” politico di estrema destra, non solo tradisce gli standard etici delle forze di sicurezza israeliane, ma offre anche il pretesto perfetto per le campagne di “mostrificazione” contro il suo Paese. Le sue azioni, insieme a quelle di tragiche figure come l’onorevole Carotenuto del M5S, creano una falsa equivalenza morale tra i terroristi e lo Stato democratico di Israele, sporcando la legittima causa del popolo ebraico, il diritto di esistere e continuare a vivere nel suo territorio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Starmer ASSASINATION Update As CHAOS Rumours Develop As Another Male ARRESTED
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