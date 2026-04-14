Cassino e Sora nel mirino due attentati incendiari contro avvocati in un mese
Nel giro di un mese, due avvocati che operano tra Cassino e Sora sono stati vittima di attentati incendiari. Gli episodi sono avvenuti in zone diverse della stessa regione e sono stati segnalati dalle autorità locali. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause e identificare gli autori degli incendi. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite.
Due attentati incendiari, a distanza di un mese, contro due avvocati del territorio tra Cassino e Sora. Episodi distinti, ma che nel loro insieme delineano un quadro sempre più allarmante.Il caso dell'avvocatessa di SoraL’ultimo caso riguarda l’avvocatessa Giuliana Pagnanelli, professionista di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Cassino esprime solidarietà a Giuliana Pagnanelli e condanna il gesto - facebook.com facebook