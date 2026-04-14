Cassino e Sora nel mirino due attentati incendiari contro avvocati in un mese

Nel giro di un mese, due avvocati che operano tra Cassino e Sora sono stati vittima di attentati incendiari. Gli episodi sono avvenuti in zone diverse della stessa regione e sono stati segnalati dalle autorità locali. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause e identificare gli autori degli incendi. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite.