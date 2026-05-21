Due in ospedale caos fra dirigenti e steward Palermo-Catanzaro cosa è successo

Durante la partita tra Palermo e Catanzaro, si sono verificati momenti di tensione tra dirigenti e steward, con due persone finite in ospedale. Secondo alcune fonti, la rissa sarebbe nata dal numero di accrediti concessi agli ospiti, inferiore rispetto alle richieste. Le immagini hanno mostrato scene di caos in tribuna, mentre il patron dei calabresi ha commentato che quanto accaduto è “indegno”. La partita si è svolta al campo Barbera, con alcuni protagonisti coinvolti nelle vicende.

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In una serata iniziata in un clima di commozione per il ricordo (splendido) della piccola Alessia, non ci si aspettava potesse cambiare il vento. Un filo di tensione latente tra Palermo e Catanzaro c’era però già dalla partita d’andata, non per le dichiarazioni di Filippo Inzaghi (“Vogliamo chiuderla al Ceravolo”, disse alla vigilia) rimaste tutto sommato cosa di campo. Più che altro per una questione di accrediti destinati a dirigenti e famiglie, per i quali non c’è un protocollo preciso ma vale una vecchia regola non scritta: quelli concessi all’andata vengono restituiti al ritorno e - a Catanzaro - le richieste del Palermo non sarebbero state soddisfatte in pieno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Due in ospedale, caos fra dirigenti e steward. Palermo-Catanzaro, cosa è successo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Elle renaît ! Elle croyait qu'il supplierait à genoux, mais il partit sans se retourner! Sullo stesso argomento Leggi anche: Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna tra dirigenti e tifosi: ecco cosa è successo Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna: cosa è successoUna vera e propria rissa è scoppiata in tribuna durante Palermo-Catanzaro, semifinale di ritorno playoff di Serie B giocata ieri sera allo stadio... Due in ospedale, caos fra dirigenti e steward. Palermo-Catanzaro, cosa è successoNoto, patron dei calabresi: Scene indegne. Un numero di accrediti per gli ospiti inferiore alle richieste sarebbe tra le cause della rissa scoppiata in tribuna al Barbera, con Vincenzo Polito, figli ... gazzetta.it Rissa in tribuna al Barbera durante Palermo - Catanzaro, figlio e moglie del ds Polito in ospedale: il videoVideo della rissa in tribuna allo stadio Barbera durante la partita tra Palermo e Catanzaro: figlio e moglie del ds Polito sono finiti in ospedale. virgilio.it