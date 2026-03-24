Cosa: Presentazione del modello “Benefit Cities” e dei risultati del programma Roma Impresa Comune. Dove e Quando: Acquario Romano, Roma. Evento celebrativo per i dieci anni della legge sulle Società Benefit. Perché: Roma si conferma leader nazionale con 624 Società Benefit attive e una crescita record del fatturato mediano (+14,6%). A dieci anni esatti da quando l’Italia è diventata il primo Paese al mondo a introdurre le Società Benefit nel proprio ordinamento, Roma si attesta come il laboratorio d’avanguardia di questo nuovo paradigma economico. Durante l’evento “Benefit Cities: un modello di sviluppo sostenibile dei territori”, promosso... 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Roma Capitale delle Società Benefit: una crescita del 30% in due anni

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