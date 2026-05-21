Due fallimenti e il ritorno nel calcio che conta Gli anni difficili della D e la Battaglia Totale

Dopo un lungo periodo passato in serie D, la squadra ha affrontato due fallimenti e ha successivamente ripreso il cammino nel calcio che conta. Gli anni in cui ha militato nella quarta serie sono stati caratterizzati da difficoltà e incertezze, rendendo complesso tracciare un bilancio preciso di quel periodo. Dal 2007 a oggi, la società ha attraversato momenti complessi, ma è riuscita a tornare in categorie superiori, segnando un passo importante nel suo percorso.

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di Matteo Marzotti Raccontare i 19 dell’ lontano dalla B richiederebbe un libro a parte. Difficile riassumere quanto accaduto dal 2007 ad oggi senza chiedersi come sia stato possibile vivere tutto questo. Dopo il ritorno in Lega Pro l’allora presidente Mancini decide di ripartire da Luciano De Paola, tecnico emergente, reduce dalle esperienze con Brescia (giovanili) e Cremapergo. Una scommessa alla guida di una rosa fatta di calciatori importanti per la categoria: Martinetti, Conte, Croce, Myrtaj. L’ però non carbura. Mancini, come già accaduto altre volte, dopo poche giornate sconfessa il progetto e si affida a Cuoghi e nel finale di stagione a Fraschetti con i playoff che sfumano per la classifica avulsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due fallimenti e il ritorno nel calcio che conta. Gli anni difficili della D e la Battaglia Totale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Orbán: Il ritorno dei valori e la vittoria contro il wokeismo Sullo stesso argomento Allegri pragmatico: “Il risultato cambia le opinioni. Nel calcio è ciò che conta”Il Milan è stato molto criticato in questo periodo della stagione specialmente per quanto riguarda il gioco espresso dai rossoneri. Recoba compie 50 anni, gli auguri di Moratti: “Il Chino è tutto ciò che amo nel calcio”Massimo Moratti rende omaggio ad Alvaro Recoba nel giorno del suo 50° compleanno, ripercorrendo i primi passi del “Chino” in nerazzurro con parole...