Due case per nascondere 21 chili di droga armi e tanti soldi
La polizia di Bologna ha arrestato un uomo di 31 anni il 19 maggio con l’accusa di aver usato due abitazioni come nascondiglio per 21 chili di droga, armi e denaro. Durante le perquisizioni sono stati trovati un arsenale nel garage e sostanze stupefacenti, mentre l’indagato risulta incensurato. L’indagine si è concentrata sulle abitazioni, che sono state sequestrate. L’arresto si inserisce in un’operazione mirata a contrastare il traffico di sostanze illecite e il possesso di armi illegali.
Incensuato, ma con un arsenale in garage e chili di stupefacenti. La Squadra mobile di Bologna ha tratto in arresto un cittadino italiano di 31 anni, il 19 maggio. Nei pressi di via Massarenti, i poliziotti, impegnati in un servizio di osservazione, lo hanno intercettato a bordo della sua auto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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A fare il primo passo è stata lei. Io ho subìto per due mesi interi. Lei ha fatto più puntate di me al Grande Fratello. Diciamo la verità, parliamoci chiaramente perché non ci dobbiamo nascondere. Lascia stare la gelosia, il rapporto, le incomprensioni nello stare facebook
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