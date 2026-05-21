Due case per nascondere 21 chili di droga armi e tanti soldi

La polizia di Bologna ha arrestato un uomo di 31 anni il 19 maggio con l’accusa di aver usato due abitazioni come nascondiglio per 21 chili di droga, armi e denaro. Durante le perquisizioni sono stati trovati un arsenale nel garage e sostanze stupefacenti, mentre l’indagato risulta incensurato. L’indagine si è concentrata sulle abitazioni, che sono state sequestrate. L’arresto si inserisce in un’operazione mirata a contrastare il traffico di sostanze illecite e il possesso di armi illegali.

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