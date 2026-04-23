Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine hanno portato a termine un’operazione tra le province di Firenze e Pisa, arrestando due uomini di origine albanese di 47 e 52 anni. Durante l’intervento sono stati sequestrati diversi chili di droga, armi e una somma di denaro contante. L’indagine si è concentrata su un’attività di traffico di sostanze stupefacenti e armi, che coinvolgeva i due fratelli.

PISA – Maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza tra le province di Firenze e Pisa, conclusasi con l’arresto di due fratelli di origine albanese, rispettivamente di 47 e 52 anni, e il sequestro di un ingente quantitativo di stupefacenti e armi. I militari del comando provinciale di Firenze, supportati dai colleghi di Pisa, hanno smantellato quello che si sospetta essere un importante snodo per il rifornimento delle principali ‘piazze di spaccio’ della Toscana. Tutto è nato da un’attività di osservazione sul territorio, supportata dall’analisi delle banche dati delle Fiamme Gialle, che avevano rilevato movimenti sospetti di soggetti con precedenti specifici in diverse zone della regione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Droga a chili, armi e contanti: arrestati due trafficanti

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