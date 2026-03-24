Armi borse griffate e cinque chili di droga Il tesoro del rubato in un appartamento

Borse, gioielli, armi e cinque di droga. Un "tesoro" trovato in un'abitazione nella zona di Colle degli Abeti con parte della refurtiva individuata come bottino di furti in abitazione e rapine. Una 24enne romana è stata arrestata. La scoperta è stata effettuata dai carabinieri dopo la denuncia di un furto in abitazione e dal conseguente monitoraggio di alcuni oggetti messi in vendita on line. Gli accertamenti, così, hanno condotto direttamente all'appartamento sospetto situato in via Piero Corti. Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari della stazione Roma Parioli, supportati dai colleghi della Compagnia di Tivoli, hanno scovato un vero e proprio deposito illegale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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