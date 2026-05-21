Due barche della missione targate San Marino Bufera sul Titano | Aggressione inaccettabile

Il 18 maggio, due imbarcazioni appartenenti alla missione Global Sumud Flotilla, entrambe iscritte al registro marittimo di San Marino, sono state fermate dalle forze militari israeliane in acque internazionali vicino a Cipro. Le barche, denominate Aqir (Munki) e Kafr Qasem (Furleto), portavano la bandiera di San Marino. La vicenda ha suscitato reazioni di protesta, con dichiarazioni che definiscono l’episodio un’aggressione inaccettabile. Le imbarcazioni sono state sottoposte a controlli e successivamente rilasciate.

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