Due barche della missione targate San Marino Bufera sul Titano | Aggressione inaccettabile
Il 18 maggio, due imbarcazioni appartenenti alla missione Global Sumud Flotilla, entrambe iscritte al registro marittimo di San Marino, sono state fermate dalle forze militari israeliane in acque internazionali vicino a Cipro. Le barche, denominate Aqir (Munki) e Kafr Qasem (Furleto), portavano la bandiera di San Marino. La vicenda ha suscitato reazioni di protesta, con dichiarazioni che definiscono l’episodio un’aggressione inaccettabile. Le imbarcazioni sono state sottoposte a controlli e successivamente rilasciate.
C’è anche la bandiera di San Marino sulle barche della Global Sumud Flotilla intercettate. Due imbarcazioni iscritte al registro marittimo del Titano, Aqir (Munki) e Kafr Qasem (Furleto), sono state bloccate il 18 maggio dalle forze militari israeliane in acque internazionali al largo di Cipro. Le navi partecipavano alla missione di pace per portare aiuti umanitari a Gaza. Sulla Aqir si trovavano 10 attivisti di varie nazionalità. Sulla Kafr Qasem viaggiavano altri 11 volontari, tra cui gli italiani Andrea Tribulato e Luca Poggi. Gli organizzatori della Flotilla hanno denunciato l’uso di proiettili (di gomma) della marina israeliana contro la flotta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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