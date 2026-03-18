Sul Titano, nel campionato di baseball di serie A, il San Marino Baseball ha annunciato l’ingaggio di un nuovo giocatore. Si tratta di Jose Caguana, un ricevitore venezuelano di giovane età con un passato che include esperienze a livello Doppio A. La squadra ha comunicato ufficialmente il suo arrivo, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’accordo o sui termini contrattuali.

C’è un cambio di catcher in casa San Marino Baseball e il nuovo arrivo parla venezuelano. Si tratta infatti di Jose Caguana (nella foto), ricevitore abbastanza giovane e con un passato agonistico che è arrivato a toccare il Doppio A. Caguana, che è nativo di Puerto la Cruz in Venezuela, compirà 24 anni il prossimo 5 aprile e ha mostrato fin dall’inizio della carriera buona capacità di interpretare il ruolo e approccio positivo nel box di battuta. Ha cominciato nel mondo senior nel 2019 con la Summer league dominicana, nel 2022 e nel 2023 è stato con gli Acl Mariners (di Peoria, Arizona), mentre nel 2024 ha giocato in Singolo A con i Modesto Nuts e in Doppio A con gli Arkansas Travelers. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Baseball serie A. Un venezuelano per San Marino. Sul Titano arriva Jose Caguana

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