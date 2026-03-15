Kimi Antonelli, giovane pilota, ha recentemente annunciato la sua residenza a San Marino. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati di motorsport, in quanto Antonelli è considerato uno dei talenti più promettenti nel settore. La regione del Titano celebra questa scelta, sottolineando il suo ruolo di centro nevralgico per gli sportivi di alto livello. La sua presenza rappresenta un esempio di come il piccolo stato continui ad attrarre giovani promesse.

San Marino, 15 marzo 2026 – La bandiera a scacchi di Shanghai segna il termine di un’astinenza durata esattamente due decenni per l’automobilismo italiano. Andrea Kimi Antonelli, al volante della sua Mercedes, ha conquistato il Gran Premio di Cina con una prova di forza che resterà scolpita negli annali della Formula 1. “A soli diciannove anni e mezzo, il “nostro” pilota ha saputo trasformare la pressione della pole position — la più giovane di sempre nella storia della categoria — in una cavalcata trionfale, precedendo il compagno di scuderia George Russell e il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ”, scrive in una nota la Segreteria di Stato per lo Sport della Repubblica di San Marino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kimi Antonelli e la residenza a San Marino, il Titano festeggia: “Talento fuori dal comune, un predestinato”

Articoli correlati

Il video dell’incidente a San Marino: Kimi Antonelli e la velocità nel destinoBologna, 10 febbraio 2026 – Mettere da parte il rumore, stringere il casco e pensare solo alla pista.

Leggi anche: Schianto a San Marino, Kimi Antonelli finisce contro il guard rail

Una selezione di notizie su Kimi Antonelli

Temi più discussi: Kimi Antonelli, il giovane talento che può abbattere tutti i record della storia della Formula 1; Il suo esordio da attore, il delfino di Forlì e... 10 cose che non sai su Antonelli; All'esordio in F1 si schiantò, ora Antonelli è nella storia: è il più giovane poleman di sempre e fa sognare l'Italia. Voglio vincere; Il pilota italiano Kimi Antonelli è diventato il più giovane di sempre a ottenere la pole position in Formula 1.

Kimi Antonelli, mamma Veronica: Ho visto in tv le lacrime del mio Andy, e abbiamo pianto tutti di gioiaIn Cina il campione della Mercedes e il papà Marco, a Bologna sono rimaste la madre e Maggie, la secondogenita, impegnata con la ginnastica ritmica. Il 19enne ha vinto a Shanghai e ha riportato l’Ital ... msn.com

Chi è Kimi Antonelli che ieri diceva: La prima pole dell’anno, tanta robaIeri, alla vigilia della corsa di Shangai dove poi Kimi Antonelli ha trionfato e vinto, il pilota 19enne aveva postato un video nelle sue storie su Instagram, in cui mostrava l’ottimo risultato di ... dire.it

Kimi Antonelli si commuove in TV dopo la storica vittoria nel GP di Cina 2026 e poi si lascia andare a una confessione nel retropodio: https://fanpa.ge/kogqN facebook

Perché Kimi Antonelli non corre con la Ferrari x.com