Fiamme in albergo | vigili del fuoco in azione per domare l’incendio

Nel primo pomeriggio di giovedì 5 marzo, i vigili del fuoco di Campiglio, Dimaro, Malè e Monclassico sono intervenuti per spegnere un incendio che si era sviluppato all’interno di un albergo a Dimaro, in Val di Sole. Le squadre hanno lavorato per contenere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura. L’intervento è durato diverse ore prima di arrivare alla piena estinzione del rogo.

Nel primo pomeriggio di giovedì 5 marzo le squadre dei vigili del fuoco di Campiglio, Dimaro, Malè e Monclassico sono intervenute per spegnere un principio d'incendio divampato all'interno di un albergo di Dimaro, in Val di Sole. Secondo i primi riscontri, il rogo sarebbe partito dal locale lavanderia della struttura. L'allarme al numero unico di emergenza 112 è scattato attorno alle 12:45. Sul posto, oltre a una quindicina di pompieri, sono arrivati anche i soccorsi sanitari a bordo di un'ambulanza e le forze dell'ordine che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dei fatti.