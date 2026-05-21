Ducati svela l'angoscia nel box a Barcellona dopo gli incidenti Bagnaia scosso | Qualcuno ci ha salvati

Ducati ha condiviso immagini e dettagli dal box durante il Gran Premio di Catalogna della MotoGP 2026, rivelando la pressione e la preoccupazione tra i membri del team dopo gli incidenti che hanno coinvolto i piloti Alex Marquez e Johann Zarco. Le immagini mostrano i momenti di attesa e di tensione, mentre il pilota Bagnaia ha commentato di essere stato scosso dall’accaduto, aggiungendo che qualcuno li ha aiutati a superare quei momenti difficili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui