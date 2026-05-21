Ducati svela l'angoscia nel box a Barcellona dopo gli incidenti Bagnaia scosso | Qualcuno ci ha salvati

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ducati ha condiviso immagini e dettagli dal box durante il Gran Premio di Catalogna della MotoGP 2026, rivelando la pressione e la preoccupazione tra i membri del team dopo gli incidenti che hanno coinvolto i piloti Alex Marquez e Johann Zarco. Le immagini mostrano i momenti di attesa e di tensione, mentre il pilota Bagnaia ha commentato di essere stato scosso dall’accaduto, aggiungendo che qualcuno li ha aiutati a superare quei momenti difficili.

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Ducati ha pubblicato il dietro le quinte del GP della Catalogna della MotoGP 2026, mostrando la tensione vissuta nel box dopo i terribili incidenti di Alex Marquez e Johann Zarco. Bagnaia, coinvolto nella seconda carambola, ha raccontato lo shock: "Qualcuno ci ha salvati". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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