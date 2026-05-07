Salvati 11 piccoli smerghi finiti in strada in Piemonte l'ornitologo | La famiglia riunita ci ha riempito il cuore
Undici piccoli smerghi sono stati recuperati da un ornitologo nel comune di Mergozzo, in Piemonte, dopo essere finiti in strada. Gli anatroccoli sono stati successivamente ricongiunti alla loro madre nei pressi del fiume. La famiglia di smerghi, composta da questi undici esemplari, è stata trovata in difficoltà e messa in sicurezza dall’esperto. La scena è stata descritta come un momento che ha riempito il cuore.
Undici anatroccoli di smergo maggiore rischiano di finire in strada a Mergozzo, in Piemonte: salvati da un ornitologo e ricongiunti alla madre vicino al fiume.🔗 Leggi su Fanpage.it
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