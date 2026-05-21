Droni ucraini sconfinati in Lituania il governo | I rifugi antierei restino aperti 24 ore su 24
Il 20 maggio un drone proveniente dall’Ucraina ha sorvolato la regione sudorientale della Lituania, portando le autorità a chiedere alla popolazione di rifugiarsi nei rifugi antiaerei. Le ricerche per rintracciare il velivolo sono ancora in corso, mentre il governo ha deciso di mantenere aperti i rifugi antierei 24 ore su 24. La presenza del drone ha generato preoccupazione tra i residenti, che sono stati invitati a seguire le indicazioni di sicurezza fino a nuovo avviso.
Sono ancora in corso le ricerche del drone sconfinato il 20 maggio nella regione sudorientale della Lituania e in conseguenza del quale la popolazione della contea di Vilnius era stata invitata a raggiungere i rifugi antiaerei. E alla luce di quanto accaduto, la prima ministra lituana, Inga Ruginiene, ha annunciato, al termine della seduta del Consiglio supremo della Difesa, che l’esecutivo intende chiedere alle amministrazioni provinciali del Paese di provvedere all’apertura 24 ore su 24 dei bunker del Paese. Secondo Ruginiene, il provvedimento è reso necessario dalla possibile intensificazione degli sconfinamenti di droni ucraini nel territorio lituano, proprio come accaduto il 20 maggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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