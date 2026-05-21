Droni ucraini sconfinati in Lituania il governo | I rifugi antierei restino aperti 24 ore su 24

Il 20 maggio un drone proveniente dall’Ucraina ha sorvolato la regione sudorientale della Lituania, portando le autorità a chiedere alla popolazione di rifugiarsi nei rifugi antiaerei. Le ricerche per rintracciare il velivolo sono ancora in corso, mentre il governo ha deciso di mantenere aperti i rifugi antierei 24 ore su 24. La presenza del drone ha generato preoccupazione tra i residenti, che sono stati invitati a seguire le indicazioni di sicurezza fino a nuovo avviso.

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