Il 20 maggio un drone ha oltrepassato i confini della Lituania nella regione sudorientale, portando alla chiusura temporanea dei rifugi antiaerei e alla richiesta alla popolazione di rifugiarsi. Attualmente sono in corso le operazioni di ricerca per individuare l'oggetto volante sconfinato. Il governo ha ordinato che i rifugi restino aperti 24 ore su 24, mentre le autorità locali monitorano attentamente la situazione. Non sono stati ancora forniti dettagli su eventuali rischi o sviluppi successivi.

Sono ancora in corso le ricerche del drone sconfinato il 20 maggio nella regione sudorientale della Lituania e in conseguenza del quale la popolazione della contea di Vilnius era stata invitata a raggiungere i rifugi antiaerei. E alla luce di quanto accaduto, la prima ministra lituana, Inga Ruginiene, ha annunciato, al termine della seduta del Consiglio supremo della Difesa, che l’esecutivo intende chiedere alle amministrazioni provinciali del Paese di provvedere all’apertura 24 ore su 24 dei bunker del Paese. Secondo Ruginiene, il provvedimento è reso necessario dalla possibile intensificazione degli sconfinamenti di droni ucraini nel territorio lituano, proprio come accaduto il 20 maggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Droni sconfinati in Lituania, il governo: “I rifugi antierei restino aperti 24 ore su 24”

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