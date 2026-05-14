In un video in diretta streaming, si può vedere un robot umanoide chiamato Figure 03 che lavora senza interruzioni su un nastro trasportatore. Il robot viene mostrato mentre svolge le sue funzioni in modo continuo, senza pause o interruzioni. Non vengono fornite ulteriori spiegazioni sullo scopo specifico di questa attività o sull’utilizzo del robot in altri contesti. La scena si concentra esclusivamente sull’operato del robot durante il suo turno di lavoro.

Figure AI sta mostrano in diretta streaming l’operato di un robot umanoide, Figure 03, che lavoro senza sosta su un nastro trasportatore. In origine la sessione sarebbe dovuta durare per 8 ore ma, successivamente, è stata prolungata a 24 ore al giorno 7 giorni su 7 senza interruzioni. Eppure, qual è lo scopo? Figure 03, il robot di Figure AI che lavora senza sosta. Il robot è in grado di operare in autonomia senza alcuna assistenza umana. Nel momento in cui la batteria arriva sotto una certa soglia è lo stesso Figure 03 a dirigersi verso la base di ricarica. Nell’attesa il nastro non si ferma e subentra un altro robot pronto a sostituirlo nella mansione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Figure 03, il robot che lavora 24 ore su 24 senza fermarsi: qual è lo scopo?

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