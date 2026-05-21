Droga sull' asse Salerno-Avellino | 3 arresti c' è anche un casertano

Tre persone sono state arrestate e messe agli arresti domiciliari con l'accusa di traffico di droga lungo l'asse tra Salerno e Avellino. Tra i fermati c'è anche un uomo di 47 anni originario di Aversa, in provincia di Caserta. Le operazioni di polizia hanno portato all'identificazione di questa rete di traffico, senza ulteriori dettagli sui quantitativi o sui metodi utilizzati. Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti e altri coinvolgimenti.

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