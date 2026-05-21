Droga sull' asse Salerno-Avellino | 3 arresti c' è anche un casertano
Tre persone sono state arrestate e messe agli arresti domiciliari con l'accusa di traffico di droga lungo l'asse tra Salerno e Avellino. Tra i fermati c'è anche un uomo di 47 anni originario di Aversa, in provincia di Caserta. Le operazioni di polizia hanno portato all'identificazione di questa rete di traffico, senza ulteriori dettagli sui quantitativi o sui metodi utilizzati. Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti e altri coinvolgimenti.
Tre persone arrestate e poste ai domiciliari per traffico di droga: tra queste anche un casertano, il 47enne Tommaso Tirozzi, originario di Aversa. Insieme a lui arrestati Alfonso Irace, 46enne di Nocera Inferiore, e Roberto Marino, 53enne di Altavilla Irpina. Sottoposto alla misura cautelare. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Sullo stesso argomento
Traffico di droga tra Avellino e Salerno, quattro misure cautelariTempo di lettura: < 1 minuto Trafficavano droga per conto del clan Fezza-De Vivo dell’agro nocerino-sarnese le quattro persone a cui i militari del...
Leggi anche: Droga in carcere col drone: due arresti dopo un inseguimento a Salerno
Traffico di droga tra Avellino e Salerno, quattro misure cautelariTre persone agli arresti domiciliari, obbligo di firma per un altro uomo. Sono le misure cautelari eseguite dalla guardia di finanza di salerno nell'ambito delle indagini della direzione distrettuale ... rainews.it
Clan Fezza-De Vivo. Traffico di droga tra Salerno e Avellino: altre 4 misure cautelariNuovo sviluppo nell’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno sul traffico di stupefacenti collegato al clan Clan Fezza-De Vivo. Nella giornata di oggi i militari del Guardia di ... agro24.it