Droga in carcere col drone | due arresti dopo un inseguimento a Salerno

Domenica sera nel quartiere Fuorni di Salerno, due giovani di 21 e 28 anni sono stati arrestati dai Carabinieri dopo un inseguimento. I militari hanno fermato i due, che tentavano di consegnare un pacco ai detenuti del carcere locale usando un drone. L’operazione ha portato all’arresto dei due uomini, coinvolti nel tentativo di introdurre sostanze o oggetti proibiti all’interno della struttura penitenziaria.

Sequestrato un chilo di stupefacenti lanciato dall'auto in fuga. Operazione congiunta di Polizia Penitenziaria, Carabinieri e Polizia di Stato Domenica sera, nel quartiere Fuorni di Salerno, i Carabinieri hanno arrestato due giovani di 21 e 28 anni in fuga dopo aver tentato di recapitare un pacco ai detenuti del carcere locale servendosi di un drone. I due uomini sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento è scattato intorno alle 21:30, quando il personale della Polizia Penitenziaria in servizio presso la casa circondariale ha segnalato al 112 la presenza di un drone in sorvolo sulla struttura. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

Carcere di Salerno, bloccato drone che trasportava droga e telefoninoIn una prima fase, nell’area parcheggio del penitenziario, sono stati trovati due involucri abilmente nascosti contenenti hashish e cocaina...

Drone introdotto in carcere per errore: arresti a Olbia per tentata introduzione di droga e telefono**Un drone ha portato in carcere a Olbia una quantità significativa di hashish, marijuana e telefoni cellulari, almeno così credevano i criminali.

Tutto quello che riguarda Droga in carcere col drone due arresti...

Temi più discussi: Taranto, fermata in carcere con un chilo di droga: aveva tentato di introdurre hashish e cocaina nascoste nelle parti intime; Nel carcere di Prato scoppia la rivolta per la droga: sessanta detenuti contro undici agenti; VIDEO – Col drone per fare rifornimento di armi e droga in carcere: arrestati in tre; Parlare di droga quindi di carcere. Ai giudici le politiche del lavoro.

Introduce droga in carcere, arrestataCirca 50 grammi di stupefacente sono stati sequestrati all'interno del carcere di Orvieto dalla stessa polizia penitenziaria dell'istituto, con il conseguente arresto in flagranza di reato della mogli ... rainews.it

Spaccio di droga a Crotone, blitz della Dda: 22 indagati, 10 arrestiAssociazione a delinquere finalizzata alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti: queste le accuse contestate a ventidue persone indagate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanza ... cn24tv.it

Fentanyl, la droga degli zombie: primo sequestro in Valle d’Aosta x.com

@riviera24.it Maxi sequestro di droga da parte della Guardia di Finanza a Ventimiglia. I militari hanno intercettato e fermato un camion che trasportava al suo interno 55 chilogrammi di cocaina. #Ventimiglia #MaxiSequestro #Riviera24 - facebook.com facebook